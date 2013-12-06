Знайдений сьогодні на Майдані чоловік помер до приїзду «швидкої» - лікарі

Чоловік, знайдений сьогодні на Майдані Незалежності у Києві, де триває акція громадянського протесту, на час приїзду швидкої медичної допомоги був вже мертвим.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістів головний лікар Київської міської станції швидкої допомоги Анатолій Вершигора.

За його словами, до бригади швидкої медичної допомоги, яка чергувала на розі вулиць Городецького і Хрещатика, о 5.25 ранку звернувся громадянин, який повідомив, що біля готелю “Україна” лежить скривавлена людина.

Як зазначив Вершигора, на місці бригада швидкої допомоги застала вже мертвого чоловіка.

Лікарі зафіксували факт смерті невідомого, потім тіло відправили на судово-медичну експертизу.

Вершигора не уточнив причин смерті чоловіка, лише повідомив, що його тіло було “закривавлене”.

“Ми встановили факт смерті, причину смерті буде встановлювати судово-медична експертиза”, - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня Відділ зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Києві поінформував, що сьогодні рано-вранці до столичної міліції надійшло повідомлення про те, що в районі оглядового майданчика поблизу готелю «Україна» на сходах було виявлено тіло чоловіка.

Слідчо-оперативна група, що прибула на місце події, констатувала смерть потерпілого, без видимих ознак насильницької смерті. Приблизний вік померлого 50-55 років.

Тим часом ЗМІ писали, посилаючись на очевидців, що у померлого чоловіка була травма голови.

Пізніше у столичному главку міліції повідомили, що причиною смерті чоловіка, тіло якого вчора знайшли поблизу Євромайдану, був туберкульоз легенів.