У Батьківщині вважають, що Леніна треба було прибрати, але це "не була централізована акція"
Народний депутат від партії «Батьківщина» Андрій Шевченко запевняє, що знесення пам’ятника Володимиру Леніну на бульварі Шевченка у столиці не було ініційоване з Євромайдану
Як передає кореспондент УНІАН, про це депутат сказав сьогодні під час прес-конференції у Штабі національного спротиву.
Він зазначив, що група народних депутатів від опозиційних сил пішла на місце події.
При цьому Шевченко висловив думку, пам'ятника Леніну у центрі столиці вже давно не повинно бути, оскільки він був «точкою напруги» у центрі міста.
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“Але це не була централізована акція, ініційована з Майдану. Це, швидше, ініціатива тих груп людей, які це зробили”, - сказав Шевченко, відповідаючи на запитання, хто, на його думку, міг бути причетний до знесення пам'ятника Леніну.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 грудня, близько 18.00 на бульварі Шевченка у Києві декілька десятків молодиків у масках на обличчях повалили пам'ятник Леніну. Дехто з них тримав прапори партії “Свобода”. Молодики також запалювали фаєри та кидали димові шашки.