Завтра на півночі України очікується невеликий мокрий сніг

В окремих районах західних областей туман. На дорогах місцями ожеледиця, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, на півночі Лівобережжя 7-12° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла, на півдні Криму до 6° тепла; у східній частині вночі 9-14° морозу, вдень 1-6° морозу.

У Києві та області у понеділок вночі місцями очікується невеликий мокрий сніг, вдень без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно західний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 1-6° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла, у Києві вночі 2-4° морозу, вдень 0-2° тепла.