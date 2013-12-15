Завтра на півночі України очікується невеликий мокрий сніг
12:21, 15 грудня 2013Суспільство
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Завтра в Україні хмарно з проясненнями, без істотних опадів, лише вночі в північній частині місцями невеликий мокрий сніг.
Завтра в Україні місцями сніжитиме / Фото : lenta-ua.net
В окремих районах західних областей туман. На дорогах місцями ожеледиця, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.
Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, на півночі Лівобережжя 7-12° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла, на півдні Криму до 6° тепла; у східній частині вночі 9-14° морозу, вдень 1-6° морозу.
У Києві та області у понеділок вночі місцями очікується невеликий мокрий сніг, вдень без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно західний, 5-10 м/с.
Температура по області вночі 1-6° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла, у Києві вночі 2-4° морозу, вдень 0-2° тепла.
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