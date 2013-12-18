Захисник Тимошенко вважає, що їй час дати інвалідність

«За трудовим законодавством, їй вже можна було б дати інвалідність», - сказав Сас, якого цитують Вести.

Він стверджує, що екс-прем'єру важко навіть сидіти.

За словами тітки екс-прем'єра Антоніни Ульяхіної, Тимошенко стала нормально харчуватися ще у понеділок, 16 грудня, після того, як припинила голодування.

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«Їй передали тисячі підписів людей з проханням почати їсти», - сказала Ульяхіна.

Родичка екс-прем'єра також повідомила, що стан здоров'я племінниці не поліпшується.

Довідка УНІАН. Печерський райсуд Києва в жовтні 2011 року засудив Тимошенко до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень під час підписання газових контрактів з Росією в 2009 році.

З кінця грудня 2011 року екс-прем'єр відбуває покарання в Качанівській колонії в Харкові.

Разом з тим у травні 2012 року через погіршення стану здоров'я Тимошенко госпіталізували в лікарню "Укрзалізниці" в Харкові (у неї діагностовано міжхребетну грижу).