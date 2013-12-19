Водійські права хочуть виключити зі списку посвідчень особи

Позафракційний народний депутат Леонід Сергієнко вніс до парламенту відповідний законопроект.

Депутат пропонує внести зміни до статті 13 закону "Про єдиний державний демографічний реєстр", згідно з якими водійське посвідчення виключається зі списку документів що засвідчують особу.

Також законопроект скасовує статтю 29, згідно з якою водійське посвідчення є документом, що підтверджує права його власника на керування транспортними засобами, а також виготовляється у формі картки, яка містить безконтактний електронний носій.