Водійські права хочуть виключити зі списку посвідчень особи

01:55, 19 грудня 2013
Суспільство
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Народним депутатам пропонують виключити водійське посвідчення зі списку документів, що засвідчують особу і підтверджують її спеціальний статус.

права / Фото : Автоцентр

Позафракційний народний депутат Леонід Сергієнко вніс до парламенту відповідний законопроект.

Депутат пропонує внести зміни до статті 13 закону "Про єдиний державний демографічний реєстр", згідно з якими водійське посвідчення виключається зі списку документів що засвідчують особу.

Також законопроект скасовує статтю 29, згідно з якою водійське посвідчення є документом, що підтверджує права його власника на керування транспортними засобами, а також виготовляється у формі картки, яка містить безконтактний електронний носій.

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