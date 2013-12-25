У Львові журналісти проведуть акцію проти побиття працівників ЗМІ

Як передає кореспондент УНІАН, акція протесту розпочнеться о 17.00 на львівському Євромайдані біля пам’ятника Шевченку у центрі Львова.

«24 грудня під Києвом жорстоко побили Тетяну Чорновіл – журналістку, громадянську активістку, учасницю Євромайдану, нашу колегу. Напередодні вона опублікувала текст про маєток міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка. Наступним може бути кожен із нас! 25 грудня о 17.00 журналісти Львова зберуться на львівському Євромайдані, щоб підтримати Тетяну та висловити свій протест проти побиття журналістів, активістів, мирних людей», - зазначається у повідомленні прес-центру львівського Євромайдану.

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Як повідомляв УНІАН, журналістку, активістку Євромайдану Тетяну Чорновіл жорстоко побили невідомі в ніч на 25 грудня на Бориспільській трасі неподалік від Києва.

За попередніми даними міліції, Чорновіл їхала у власному авто, коли її раптово "підрізав" невідомий автомобіль, з якого вийшло кілька чоловіків. Невідомі витягли Чорновіл з-за керма, жорстоко побили, а потім кинули у придорожній кювет.

За даними Об’єднаної опозиції "Батьківщина", зараз журналістка перебуває у реанімації і потребує як мінімум трьох складних операцій.