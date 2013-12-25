Близько 1,5 тисячі осіб продовжують пікетувати МВС через побиття Чорновіл (фото)

До учасників пікетування Міністерства внутрішніх справ прибула колона у складі ще 500 активістів.

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином наразі будівлю МВС пікетують близько 1,5 тис. осіб.

Також прибула машина зі звукопідсилювальною технікою, біля якої виступають народні депутати з опозиційних фракцій.

Крім того, депутати намагались потрапити до МВС з центрального входу для того, щоб дізнатись у міністра, що зроблено для розслідування побиття журналістки Тетяни Чорновіл, хто входить до складу слідчо-оперативної групи і коли міліція знайде тих злочинців, які це скоїли.

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Як повідомив народний депутат від “Свободи” Ігор Швайка, «ми встановили факт крадіжки дверних ручок на самій будівлі МВС, ймовірно для того, щоб завадити депутатам потрапити до будівлі». Проте народні депутати все-таки потрапили до МВС з входу приймальні громадян.