Вищий спецсуд лишив без змін вирок Ландіку, адвокати думають про ЄСПЛ

Про це УНІАН повідомив адвокат Ландіка Віктор Петруненко.

"Колегія суддів Вищого спецсуду на сьогоднішньому засіданні залишила вирок Ландіку без змін", - сказал він.

За словами Петруненка, сторона захисту не виключає можливості у подальшому звертатися до Верховного Суду України або до Європейського суду з прав людини.

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Як повідомляв УНІАН, 4 липня 2011 року вночі в одному з ресторанів у Луганську син тодішнього народного депутата від Партії регіонів Володимира Ландіка Роман побив Коршунову.

7 липня 2011 року прокуратура Луганської області порушила кримінальну справу проти Ландіка за ч. 3 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Його було оголошено у розшук і затримано у Краснодарі (РФ).

21 вересня Ландіка екстрадували з Росії до України для притягнення до кримінальної відповідальності, а 24 вересня - етапували до Луганська.

31 жовтня 2011 року стало відомо, що Ландік і Коршунова підписали мирову угоду.

8 грудня потерпіла підтвердила в суді отримання компенсації у розмірі 5 тис. доларів. 9 грудня батько обвинуваченого заявив, що передав дівчині 320 тис. грн.

19 січня 2012 року Ленінський райсуд Луганська засудив Ландіка до трьох років позбавлення волі з відтермінуванням відбування покарання на два роки. Також суд зобов’язав Ландіка не виїжджати за межі місця проживання без дозволу правоохоронних органів.

27 червня 2012 року Апеляційний суд Луганської області залишив у силі вирок Ландіку.

Майже рік Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних та кримінальних справ був змушений відкладати розгляд касаційної скарги Ландіка через хворобу його адвокатів та його самого. Під час попередніх переносів розгляду справи адвокати Ландіка зазначали, що їхній підзахисний особисто бажає брати участь у розгляді скарги.