Спадкоємців Конан Дойля позбавили прав на Шерлока Холмса

Як повідомляє "Газета.ру" з посиланням на The New York Times, постанова суду стосується творів письменника, виданих до 1 січня 1923 року.

Тепер образи Шерлока Холмса і Доктора Ватсона можуть бути використані авторами нових художніх творів без відповідних виплат її спадкоємцям.

Адвокат спадкоємців майна Артура Конан Дойла заявив, що в даний час його клієнти вивчають можливість подачі апеляції на рішення суду.