Спадкоємців Конан Дойля позбавили прав на Шерлока Холмса
00:29, 28 грудня 2013Суспільство
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Федеральний суд США позбавив спадкоємців майна Артура Конан Дойля авторських прав на 50 його творів, де фігурує Шерлок Холмс
Як повідомляє "Газета.ру" з посиланням на The New York Times, постанова суду стосується творів письменника, виданих до 1 січня 1923 року.
Тепер образи Шерлока Холмса і Доктора Ватсона можуть бути використані авторами нових художніх творів без відповідних виплат її спадкоємцям.
Адвокат спадкоємців майна Артура Конан Дойла заявив, що в даний час його клієнти вивчають можливість подачі апеляції на рішення суду.
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