У новорічну ніч у Кременчуці вимкнуть усі ліфти

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на нараді в мера Кременчука Олега Бабаєва заявив директор спеціалізованого ремонтно-будівельного управління «Кременчукліфтсервіс» Олександр Антипенко.

За його словами, вночі з 31 грудня на 1 січня погано працює стільниковий зв'язок, тому, якщо ліфт зламається, пасажири не зможуть викликати аварійну бригаду й намагатимуться вибратися з кабіни ліфта самостійно, ламаючи двері.

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«Ми відключимо ліфти 31 грудня ввечері й включимо 1 січня з ранку. Це робиться з метою збереження ліфтів. Краще одну ніч походити пішки, ніж потім чекати ремонту. З практики знаю, що ліфти в кременчуцьких будинках саме в новорічну ніч зазнають найбільших ушкоджень – вириваються двері й кнопки, ламаються підйомні механізми та псується оздоблення кабіни», - сказав Антипенко.