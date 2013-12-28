У Севастополі до свят обіцяють включати гарячу воду на цілий день
17:14, 28 грудня 2013Суспільство
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У Севастополі 31 грудня, 1 і 7 січня додатково до існуючого графіка подаватиметься гаряча вода з 06.00 до 22.00.
У Севастополі відновлено гаряче водопостачання
Про це кореспонденту УНІАН повідомили в КП «Севтеплоенерго».
Як додали в комунальному підприємстві, подача гарячої води здійснюватиметься й згідно з раніше затвердженим графіком: по п`ятницях і суботах, з 06.00 до 22.00.
Як повідомляв УНІАН, у Севастополі 6 грудня поточного року відновили гаряче водопостачання, яке було відключено навесні, коли закінчився минулий опалювальний сезон.
Відновлення гарячого водопостачання стало можливим після заміни трубопроводів, запірної арматури на подачу гарячої води, ремонту насосного обладнання, водопідігрівачів.
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