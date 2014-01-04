Білорусь отримала перші $450 мільйонів із $2 мільярдів російського кредиту
18:22, 04 січня 2014Суспільство
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Білорусь отримала 450 млн доларів з 2 млрд російського кредиту, повідомляє Нацбанк республіки
Білорусь отримала першу частину кредиту від РФ / Фото: kremlin.ru
Білорусь отримала 450 мільйонів доларів з 2 мільярдів російського кредиту, повідомляє РИА Новости з посиланням на представника Нацбанку республіки.
"Надійшла перша частина російського кредиту в 450 мільйонів доларів", - сказав співрозмовник агентства.
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Як повідомлялося, президент РФ Володимир Путін сказав, що уряд Росії прийняв рішення надати Мінську додаткові позикові кошти в 2014 році в обсязі до 2 мільярдів доларів. Пізніше міністр фінансів Росії Антон Силуанов заявив, що ці кошти будуть надані як міждержавний кредит на термін до 10 років.
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