Білорусь отримала перші $450 мільйонів із $2 мільярдів російського кредиту

Білорусь отримала 450 мільйонів доларів з 2 мільярдів російського кредиту, повідомляє РИА Новости з посиланням на представника Нацбанку республіки.

"Надійшла перша частина російського кредиту в 450 мільйонів доларів", - сказав співрозмовник агентства.

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Як повідомлялося, президент РФ Володимир Путін сказав, що уряд Росії прийняв рішення надати Мінську додаткові позикові кошти в 2014 році в обсязі до 2 мільярдів доларів. Пізніше міністр фінансів Росії Антон Силуанов заявив, що ці кошти будуть надані як міждержавний кредит на термін до 10 років.