В Росії заявили, що нічого не чекають від Білорусі замість кредиту в $2 мільярди

Росія нічого не чекає від Білорусі взамін на кредит в два мільярди доларів, заявив у п'ятницю посол Росії в Білорусі Олександр Суриков, передає РИА Новости.

«Росія нічого не чекає від Білорусі», - сказав посол.

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«Білорусь з Росією разом ініціатор всіх інтеграційних об'єднань на пострадянському просторі», - додав він.

Рішення про це кредиті було ухвалене російським керівництвом на поточному тижні.