В Росії заявили, що нічого не чекають від Білорусі замість кредиту в $2 мільярди
12:39, 27 грудня 2013Світ
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Росія нічого не чекає від Білорусі замість кредиту на $ 2 млрд, заявив посол РФ у Білорусі
В РФ кажуть, що ні на що не чекають від Білорусі замість кредиту / Фото : 5min.by
Росія нічого не чекає від Білорусі взамін на кредит в два мільярди доларів, заявив у п'ятницю посол Росії в Білорусі Олександр Суриков, передає РИА Новости.
«Росія нічого не чекає від Білорусі», - сказав посол.
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«Білорусь з Росією разом ініціатор всіх інтеграційних об'єднань на пострадянському просторі», - додав він.
Рішення про це кредиті було ухвалене російським керівництвом на поточному тижні.
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