В Одеській області невідомі особи облили фарбою пам'ятник Леніну

Як повідомило УНІАН джерело у Головному управлінні МВС України в Одеській області, повідомлення про псування монумента надійшло до міліції з міськради Березівки.

«Зловмисники облили пам'ятник, встановлений на території місцевого парку, чорною фарбою. Даній скульптурі – майже півстоліття», - сказав співрозмовник агентства.

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За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Розшукуються підозрювані.

Як повідомляв УНІАН, 4 січня у відділі зі зв'язків із громадськістю Головного управління МВСУ в Одеській області повідомили, що у Миколаївському районі області на території Андрієво-Іванівської сільради в ніч проти 4 січня невідомі особи розбили пам'ятник Леніну. Але вже 5 січня у відділі заявили, що, за попередніми даними, ця гіпсова статуя розвалилася сама.

На початку грудня 2013 року в районному центрі Котовськ Одеської області невідомі особи розбили пам'ятник Леніну, що був встановлений біля клубу залізничників.