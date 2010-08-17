На Волині знову облили фарбою пам'ятник Леніну

Невідомі зловмисники вкотре поглумилися над пам’ятником Леніну у волинському райцентрі Маневичі, повідомляє Волинський інформаційний портал. На вихідних ленінський монумент облили фарбою.

Торік, нагадує портал, напередодні відзначення річниці Жовтневої революції пам’ятник уже «фарбували».

Показово, зазначає ВІП, що пам’ятник комуністичному вождю стоїть у районному центрі Волині, області, де зродилася УПА. Проте за роки незалежності ані центральна, ні обласна, ні районна, ні місцева влада нічого не зробили для того, щоб цей пам`ятник демонтувати.