Систему сповіщення про надзвичайні ситуації планують вдосконалити

Про це на брифінгу сказав віце-прем'єр-міністр і голова Державної комісії з надзвичайних ситуацій і техногенно-екологічної безпеки Олександр Вілкул, повідомили УНІАН у його прес-службі.

Він зазначив, що зараз сповіщення населення відбувається через проводове радіо й систему сирен. «Ми плануємо розширити ці можливості за допомогою Інтернету, мобільного зв'язку, технічних засобів зв'язку (гучномовців), ЗМІ. Наша мета – повністю охопити населення системами сповіщення», - сказав віце-прем'єр.

Вілкул також повідомив, що прийнятим урядом новим Положенням про Єдину державну систему цивільного захисту створюються умови для оновлення матеріально-технічної бази Державної служби з надзвичайних ситуацій, комунальних та інших служб, задіяних у ліквідації надзвичайних ситуацій.

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Крім того, Вілкул підкреслив, що найважливішою відмінністю оновленої системи цивільного захисту є чіткий розподіл завдань і відповідальності між органами влади та підприємствами. Для цього буде створено трирівневу систему захисту населення.

Перший рівень – державний – це Кабінет міністрів під керівництвом прем'єр-міністра. А безпосереднє управління системою захисту населення на цьому рівні здійснюватиме Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Другий рівень – територіальний, під керівництвом губернатора, мера, голови райдержадміністрації, сільської ради.

Третій рівень – це рівень конкретного підприємства, організації та установи (а також інших суб'єктів господарювання).