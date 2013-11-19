У Чорному морі зафіксовано два землетруси

Про це повідомила прес-служба Республіканського комітету АРК з будівництва та архітектури.

На тему: Сильний землетрус стався на півдні Атлантики

Землетруси сталися на відстані більше 110 км від Сімферополя. Інтенсивність в епіцентрі склала менше одного бала.

У ближній зоні сталося 3 землетруси - два в Туреччині і один в Греції.