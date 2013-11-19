У Чорному морі зафіксовано два землетруси
01:00, 19 листопада 2013Суспільство
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За період з 9 листопада по 15 листопада в Чорному морі було зареєстровано два слабких місцевих землетруси.
Інтенсивність в епіцентрі склала менше одного бала
Про це повідомила прес-служба Республіканського комітету АРК з будівництва та архітектури.
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Землетруси сталися на відстані більше 110 км від Сімферополя. Інтенсивність в епіцентрі склала менше одного бала.
У ближній зоні сталося 3 землетруси - два в Туреччині і один в Греції.
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