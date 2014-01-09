Львів під час новорічно-різдвяних свят відвідало 120 тисяч туристів

За період новорічних та різдвяних свят, від 30 грудня до 7 січня, місто Львів відвідало 120 тисяч туристів.

Про це УНІАН повідомили у Львівській міській раді.

За інформацією управління туризму Львівської міської ради, до закінчення циклу новорічно-різдвяних свят, від 19 грудня до 19 січня, очікується близько 230 тисяч туристів, які завітають до Львова.

«Минулого року на різдвяні свята Львів відвідало близько 180 тисяч людей. Цього року очікуємо на 230 тисяч гостей. Всі заклади розміщення туристів у Львові мали стовідсоткове завантаження у період новорічно-різдвяних свят. Здебільшого, це гості з Росії, Білорусі, східної та центральної України. Серед туристів переважає частка індивідуальних гостей, хоча бувають і групи. Середня тривалість перебування туриста у Львові складає 3 дні», - повідомили в управлінні туризму Львівської міської ради.

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«Родзинкою є, власне, Львів і особлива атмосфера Різдва. Через свята в центрі пройти було неможливо – дуже багато гостей зі східної України, Києва, з Росії. Усі в захопленні. Дійства, вертепи, наша коляда, звіздарі – це щось особливе. Ніхто не може цього повторити, бо у нас це йде від серця. Людям подобається ця щирість», - зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

Також мер Львова додав, що за останні роки в сфері туристичної індустрії створено близько 10 тисяч нових робочих місць.