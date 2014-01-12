В Умані в будівлі знайшли 27 снарядів часів війни

У місті Умань Черкаської області 11 січня піротехнічна група аварійно-рятувального загону спецпризначення управління ДСНС вилучила 27 артилерійських снарядів часів Великої Вітчизняної війни різного калібру та виду.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі УДСНС в Черкаській області, 10 січня в будівлі по вулиці Старицького під час прибирання території знайшли 27 артилерійських снарядів часів війни. На даний час піротехніки проводять додаткове обстеження території.

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