Захарченко подякував міліції і внутрішнім військам за роботу в минулому році

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, про це міністр заявив на засіданні розширеної колегії МВС за участю керівників територіальних підрозділів МВС, представників Генеральної прокуратури та народних депутатів за підсумками діяльності ОВС у минулому році.

За словами Захарченка, минулий рік був насичений для органів внутрішніх справ різноплановими подіями. Як зазначив міністр, у цілому правоохоронці підтвердили свою боєздатність, згуртованість та вірність присязі.

"Дозвольте висловити глибоку вдячність міліцейським колективам, військовослужбовцям внутрішніх військ за самовіддане, професійне ставлення до виконання службових обов’язків", – сказал Захарченко.

Говорячи про безпосередню роботу міліції, він зауважив, що, зокрема, упродовж минулого року суттєво зріс рівень правоохоронного обслуговування громадян, покращилася якість розгляду та прийняття рішень за заявами та повідомленнями про вчиненні кримінальні правопорушення.

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"Торік досудове розслідування розпочате за кожною третьою такою заявою. Позаторік – за кожною дев’ятою", – наголосив Захарченко.

За його словами, у 2013 році українським правоохоронцям вдалося досягнути позитивних результатів роботи. Зокрема, скоротилася кількість умисних убивств, тяжких тілесних ушкоджень, розбоїв, грабежів, покращилося розкриття злочинів.

Захарченко зауважив, що головним же пріоритетом у роботі відомства на поточний рік залишається його реформування.

"Проект концепції вже є. Він практично враховує наше бачення реформ у відомстві", – сказав міністр.