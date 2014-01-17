У Коростені молодий чоловік через ревнощі здійснив невдале самоспалення

19:12, 17 січня 2014
Суспільство
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Як повідомила кореспонденту УНІАН керівник Сектору зв’язків з громадськістю УМВС України у Житомирській області Алла Ващенко, 16 січня до Коростенського міськвідділу УМВС України в області надійшло повідомлення про госпіталізацію до лікарні 26-річного місцевого жителя з термічними опіками тіла.

Чоловік спробував себе спалити / фото Вікіпедія

Згідно з повідомленням, прибувши за вечірнім викликом до оселі одного з жителів Коростеня, працівники швидкої медичної допомоги констатували у нього термічні опіки, при цьому чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння. За висновками лікарів, у нього постраждало близько 9% тіла: шия, обличчя, руки та живіт.

Працівники слідчо-оперативної групи попередньо встановили, що чоловік разом з подругою відпочивав із знайомими. Після вживання алкоголю він приревнував свою знайому. За словами очевидців, хлопець на деякий час відлучився від загального гурту, а коли повернувся, то виглядав мокрим. Поки очевидці зрозуміли, що відбувається та звідки з’явився запах бензину, хлопець запалив сірника і спалахнув.

Очевидці загасили полум’я на хлопцеві та викликали «швидку допомогу».

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Як повідомив УНІАН начальник Коростенського міськвідділу УМВС України в Житомирській області Віктор Калітка, сам потерпілий від будь-яких пояснень відмовляється. Хлопець раніше неодноразово був причетний до кримінальних історій, за що притягувався до відповідальності за розбій, хуліганство тощо.

За даним фактом міліція проводить перевірку.

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