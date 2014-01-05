На Черкащині 21-річний хлопець вчинив акт самоспалення
12:44, 05 січня 2014Суспільство
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У Черкаській області в селищі Драбів сьогодні вночі 21-річний хлопець здійснив акт самоспалення.
Хлопця госпіталізували до реанімації / Фото : postua.net
Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДСНС у Черкаській області, о 1.30 рятувальники ліквідували пожежу в житловому будинку. Її причиною стала спроба самоспалення. 21-річний хлопець облив себе пальним з каністри, підпалив і почав бігати будинком. Наздогнали його родичі лише на подвір’ї, де й загасили полум’я.
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Хлопець отримав опіки 90% тіла і був госпіталізований до реанімації.
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