Підлітка, якого вважали зниклим на Євромайдані, батьки знайшли у монастирі Чернігова

Як повідомили УНІАН у секторі громадських зв'язків УМВС в області, у листопаді хлопець залишив навчальний заклад на Черкащині і мандрував Україною.

Працівники кримінальної міліції у справах дітей УМВС України в Чернігівській області отримали інформацію, що в Троїцькому монастирі Чернігова перебуває 15-річний хлопець, який вважається зниклим. Під час спілкування з міліціонерами ректор Чернігівського Духовного училища архієпископ Чернігівський і Новгород-Сіверський Амвросій підтвердив, що тиждень в духовному училищі проживає підліток. Він розповідав про себе щоразу різні історії – то загубився, то він заробітчанин тощо. Дорослі дали йому дах над головою і харчували. Правоохоронцям хлопець теж спочатку представився вигаданим ім'ям, але потім назвав себе і розповів, що хоче повернутися додому.

Як з'ясувалося, підліток родом з Уманьського району Черкаської області, виховується матір’ю і вітчимом, навчається у ліцеї в Умані. У листопаді він автостопом рушив на Київ, перебував на Євромайдані, а потім направився до Чернігова. Кожного 28 числа студент отримував на картку стипендію, також йому допомагали випадкові люди.

Міліціонери зв’язалися з батьками, які разом із працівником кримінальної міліції у справах дітей автомобілем приїхали до Чернігова і забрали підлітка додому.