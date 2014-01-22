Всі сторони протистояння мають усвідомити відповідальність за збереження соборної Української держави – Лідери церков

Завернення підписав керуючий справами Української Православної Церкви митрополит Антоній (Паканич) за дорученням Головуючого у ВРЦіРО.

“Ми закликаємо берегти територіальну цілісність України та рішуче відкидати будь-які ідеї сепаратизму чи розділення нашої Батьківщини, бо ми - один народ! Необхідно виявляти братерську та сестринську любов до співвітчизників, незважаючи на походження, мову, релігію тощо. Розпалювання ж ненависті до людини через етнічні та релігійні відмінності є неприпустимим”, - зазначають члени ВРЦіРО.

Церкви та релігійні організації України принципово засудили силові дії, що ведуть до ескалації конфлікту. "Сьогодні в Україні триває протистояння, яке останніми днями, на жаль, набуло гострого силового характеру. Фактично країна опинилася на межі громадянської війни", - підкреслюється у документі.

Члени Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій нагадали, що відмінні між собою за конфесійною, релігійною і етнічною приналежністю, між тим готові сприяти початку конструктивного діалогу.

“День Соборності та Свободи України не лише нагадує нам про непорушну єдність усіх Українських земель в незалежній вільній Державі, але й символізує єдність українців в різноманітності думок, поглядів та підходів до творення нашого майбутнього”, - йдеться у зверненні.