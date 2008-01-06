Німецька преса коментує дії Тимошенко відносно «Нафтогазу»

Кепське фінансове становище з можливими наслідками, що сягнуть далеко: за даними українського уряду, державний енергетичний колос "Нафтагаз" знаходиться на межі банкрутства. Прем`єр-міністр Юлія Тимошенко побоюється, що газотранспортні мережі можуть опинитися під російським контролем. Про це пише німецька газета "Spiegel".

Порятунок "Нафтогазу" є для Ю.Тимошенко питанням державного значення. Вже утворена держкомісія з порятунку підприємства, сказала прем`єр-міністр України під час зустрічі з главою "Нафтогазу" Олегом Дубиною.

Причину свого втручання Ю.Тимошенко не приховує. Сумнівні підприємства хочуть заволодіти українськими газопроводами і з цією метою прагнуть викликати штучне банкрутство державного концерну, пояснює вона. Тому Україна відшкодує усі борги підприємства і тим самим гарантує постачання газу Європі, пише газета.

ЛігаБізнесІнформ