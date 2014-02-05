В Україні продовжиться потепління, в Карпатах можливе сходження лавин

Сьогодні атлантична повітряна маса продовжує заходити в Україну, і потепління продовжуватиметься: протягом дня стовпчики термометрів піднімуться до 0-6 морозу. А на Закарпатті та на півдні Криму ймовірно до +5 +9 градусів. У Карпатах внаслідок потепління можливе сходження лавин, повідомляє Opogode.ua.

5 лютого над Україною утримається поле високого атмосферного тиску. Це означає, що суха, переважно сонячна погода охопить практично всі області України.

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Надходження теплого повітря на охолоджену землю стане причиною туманів.

Внаслідок панування температури повітря зі знаком «мінус» на дорогах ожеледиця не зникне, і в подальшому може провокувати ДТП і різного роду травми.

Вітер в Україні очікується південний, 5-10 м/с.