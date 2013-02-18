Азаров наказав почати ремонт доріг одразу з потеплінням

Азаров під час засідання Кабінету міністрів

Прем'єр-міністр України Микола Азаров доручив забезпечити повну готовність до ремонту доріг, щоб розпочати його проведення відразу після настання для цього сприятливих погодних умов.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, відповідне доручення прем'єр дав 18 лютого під час засідання Кабінету міністрів.

М.Азаров відзначив, що нинішня зима влаштувала велике випробування дорогам.

«Дороги вимагають невідкладного ремонту. Тому розпочати його потрібно негайно, як тільки це дозволить погода. До цього залишилося кілька тижнів. Отже, готуватися, причому інтенсивно, потрібно вже зараз», – заявив М.Азаров.

Він відзначив необхідність завчасно провести всі підготовчі роботи, зокрема, укласти відповідні угоди з будівельними організаціями, запустити у роботу асфальтобетонні заводи, забезпечити готовність техніки, необхідну кількість будівельних матеріалів та інших ресурсів.

«Попереду дуже серйозна робота», – підкреслив М.Азаров.

Координувати роботи з проведення ремонту автодоріг глава уряду доручив віце-прем'єр-міністрові Олександру Вілкулу.

Як повідомляв УНІАН, міністр інфраструктури Володимир Козак 18 лютого повідомив, що загальна площа ям на автомобільних дорогах на всій Україні на сьогодні досягла 1,4 млн. кв. м.

6 лютого прем'єр-міністр України Микола Азаров розкритикував керівництво регіонів за слабке використання субвенцій на ремонт дорожнього покриття, через чого стан доріг в результаті перепаду температур взимку істотно погіршився.