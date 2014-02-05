Водій маршрутки, яка потрапила в аварію на Сумщині, працював нелегально - прокуратура

Головним підозрюваним у ДТП на Сумщині, в якій загинули 12 осіб, залишається водій маршрутки, повідомляє ТСН.ua із посиланням на ТСН.Особливе.

Вже з'ясували, що на момент аварії водій був тверезим, але все ще перевіряється його психічний стан, адже у січні батько водія покінчив життя самогубством. Достеменно відомо, що хлопець працював на маршруті нелегально.

"На сьогоднішній час у нас є дані, що жодних трудових відносин не укладено з перевізником офіційно. В зв'язку з цим виникає маса запитань в частині проходження медичного огляду і можливості здійснювати роботу з підвищеним рівнем безпеки, тобто – перевезенням людей", - повідомив прокурор Сумської області Руслан Білоконь.

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Постраждалі стверджують, що про потяг водія попереджали, але він стверджував, що проскочить. Раніше переїзд було обладнано шлагбаумом, але його зняли у 90-х роках, і відтоді аварії стали траплятися частіше. Місцеві стверджують, що аварії з тяжкими наслідками трапляються приблизно кожні п'ять років.

Наразі у лікарні залишаються ще шестеро постраждалих. Лікарі запевняють, що всі житимуть, хоча стан двох все ще важкий.

Нагадаємо, родинам 12 загиблих пасажирів мікроавтобуса виплатять по 100 тисяч гривень компенсації. Ще шістьом пасажирам, які вижили, виділять по 50 тис. грн.