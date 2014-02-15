Львівський бабак Мишко прогнозує пізню весну

За прогнозом львівського бабака, який, побачивши свою тінь, втік з клітки, весна буде пізньою і настане через шість тижнів.

Як передає кореспондент УНІАН, «віщування» бабака озвучив директор Львівського міського дитячого еколого-натуралістичного центру Ігор Антахович.

Сьогодні бабак Мишко, незадоволений тим, що перервали його зимову сплячку, втік від екологів, коли ті намагалися дістати його з клітки, багато свистів і впіймати його вдалося лише через кілька хвилин. Коли врешті-решт бабака-«віщуна» зловили, то, за його прогнозом, він напророкував, що зима триватиме ще шість тижнів.

Читайте такожУ США відзначають День бабакаЯк зазначив Антахович, агресивна реакція бабака проявилася вперше за п’ять років.

«Зазвичай він спокійний. Ми його потурбували і він вирішив втікати. Очевидно, має бути пізня весна. Тобто, в кінці березня – на початку квітня ми будемо відчувати справжнє весняне тепло», – сказав Антахович.

Проте, за його словами, інші природні прикмети не віщують такої пізньої весни.

«Можна сподіватися, що весна прийде на два тижні раніше, ніж прогнозує бабак – десь у середині березня. Наприклад, наші фазани вже повністю перелиняли і готові залицятися до самок, а це одна з прикмет швидкого приходу весни», – зауважив Антахович.

Також він розповів, що в еколого-натуралістичному центрі чекають на поповнення бабаків, оскільки цьогоріч втратили дві самки-бабачихи Марусі, які мали понад 8 років, а наступного року планується «вихід на пенсію» і бабака Мишка, якому також виповнюється 8 років. Середній вік життя бабаків - 10 років.

«Цьогоріч нам доведеться шукати молодих бабаків та приручати їх», - зазначив Антахович.

Слід зазначити, що прогноз львівського бабака Мишка співпав з прогнозом його «колеги» з Харкова – бабака Тимка ІІ, який 1 лютого в селищі Гайдари на Харківщині, прокинувся від зимової сплячки і напророкував пізню і холодну весну.