Цього тижня в Україні збережеться тепла погода з невеликими опадами

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у понеділок, 17 лютого, повідомив директор українського Гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда.

“Цього тижня й на початку наступного ніяких різких змін погодних умов на території України ми не чекаємо. Час від часу випадатимуть невеликі опади у вигляді дощу, а вночі на півночі України з мокрим снігом”, - сказав Кульбіда.

За його словами, температура повітря вночі в цей період коливатиметься від трьох градусів морозу до трьох градусів тепла, а вдень досягатиме восьми градусів тепла. Найтепліше буде в Криму і Закарпатті, в денні часи стовпчики термометрів піднімуться до 9-14 градусів тепла.

Читайте такожСиноптики прогнозують в Україні похолодання після 20 лютого

Синоптик також відзначив, що ніяких небезпечних природних явищ у найближчі 10-15 днів в Україні не очікується. Що стосується подальшого розвитку погодних умов, то Кульбіда спрогнозував, що в березні буде тепліше за норму для цього місяця, проте швидкого наростання температури не очікується.