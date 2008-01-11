Сьогодні Ощадбанк закриється на 2 години пізніше

Робочий день установ Ощадбанку 11 січня подовжено на 2 години - до 21.00.

Про це йдеться в повідомленні банку, переданому УНІАН.

«Йдучи назустріч численним зверненням громадян України, а також враховуючи, що 11 січня є першим днем проведення компенсаційних виплат, керівництво Ощадбанку ухвалило рішення подовжити режим роботи установ банку в п`ятницю, 11 січня, на дві години. Тобто вкладники Ощадбанку колишнього СРСР мають можливість обслуговуватися в банку до 21 години», - зазначається в повідомленні банку.

В Ощадбанку зазначили, що таке рішення ухвалено Правлінням банку для поліпшення умов обслуговування клієнтів.

Як повідомляв УНІАН, 10 січня ц.р. ВАТ “Ощадбанк” одержав перший цього року транш бюджетних коштів у розмірі 198,2 млн. дол. для проведення компенсаційних виплат вкладникам Ощадбанку СРСР. 11 січня банк почав перші виплати.

Довідка УНІАН. Уряд Юлії ТИМОШЕНКО заявила про намір у 2008 році повернути вкладникам Ощадбанку СРСР близько 20 млрд. грн., зокрема, за рахунок надходжень від приватизації. Представники опозиції заявляють, що в Держбюджеті на 2008 рік від приватизації передбачено 8 млрд. грн. Ще 12 млрд. грн. уряд Ю.ТИМОШЕНКО сподівається одержати від позапланових доходів від приватизації, але це не зафіксовано в бюджеті.

Наприкінці грудня 2007 року ВАТ «Ощадбанк» приступив до створення реєстру вкладників і власників державних цінних паперів, вкладених до 2 січня 1992 року до установ Ощадного банку СРСР, які діяли в Україні.