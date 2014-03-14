Львівські "беркутівці" працюватимуть у новому «Підрозділі спецпризначення»

Про це повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

Як зазначив т.в.о. начальника ГУ МВС України у Львівській області полковник міліції Сергій Маруняк: «Підрозділ буде підпорядковуватись напряму начальникові Головного управління МВС України у Львівській області і основними його завданнями буде затримання озброєних злочинців, звільнення заручників та охорона громадського порядку в найбільш криміногенних районах. Штат підрозділу становить 306 працівників і набирати до нього будемо як колишніх працівників спецпідрозділу, котрі пройшли переатестацію, так і бажаючих з інших підрозділів міліції, котрі відповідатимуть необхідним критеріям».

Як зазначається у повідомленні, переатестація працівників колишнього спецпідрозділу «Беркут» здійснюється на виконання наказу міністра МВС у Львові. До складу атестаційної комісії увійшли: керівник юридичного відділу, керівник відділу внутрішньої безпеки, керівник психологічного відділу Головного управління МВС України у Львівській області, а також керівники підрозділів міліції громадської безпеки та кадрового забезпечення. Атестуванню підлягають 296 працівників колишнього спецпідрозділу.

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За даними відділу зв’язків з громадськістю, на сьогоднішній день, частина працівників колишнього спецпідрозділу міліції «Беркут», близько 50 відсотків, вже пройшли переатестацію і на даний час разом з працівниками патрульно-постової служби забезпечують громадський порядок у Львові та області.

Як повідомляв УНІАН, за даними начальника відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області Світлани Добровольської, з майже 300 бійців колишнього «Беркуту» 37 працівників звільнилися з органів внутрішніх справ. Решта колишніх «беркутівців» після переатестації перейшли на службу в інші підрозділи ГУ МВС України у Львівській області.

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24 лютого близько 100 львівських «беркутівців» на сцені львівського Євромайдану стали на коліна перед громадою міста на знак вибачення за події у Києві, в яких приймали участь бійці «Беркуту».

Новий міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков розформував спецпідрозділ міліції ”Беркут”, який брав участь у протистоянні на Майдані, та ухвалив провести атестацію чотирьох тисяч співробітників і створити новий підрозділ.