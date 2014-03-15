Кримські студенти зможуть перевестися до інших українських вишів – Гриневич

Про це заявила голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти і науки Ліля Гриневич, повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

Зокрема, вона зазначила, що студенти Криму стурбовані тим, що можуть залишитись без місця навчання у зв`язку зі складною соціально-політичною ситуацією на території півострову і проведенням нелегітимного референдуму.

За словами Гриневич, у студентів також викликають велике занепокоєння заяви Верховної Ради Криму щодо переведення всіх навчальних закладів на російську мову навчання, у зв`язку з чим численна кількість громадян втратить можливість отримувати українську освіту.

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”Заявляю, що ми не допустимо порушення освітніх прав українських студентів та абітурієнтів, у зв`язку з чим профільний комітет ВР у спільній заяві з Міністерством освіти та науки зазначає, що у разі негативного розвитку подій Українська держава надасть можливість скласти зовнішнє незалежне оцінювання абітурієнтам Криму, вступити чи перевестися до інших вітчизняних вищих навчальних закладів всім бажаючим студентам Криму”, - підкреслила Гриневич.

Вона додала, що для забезпечення освітніх прав кримських студентів за потреби буде змінено умови прийому, забезпечена можливість бути переведеними до інших вищих навчальних закладів на аналогічну форму навчання.

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Гриневич нагадала, що у Криму в 28 вищих навчальних закладах, з яких 10 у Севастополі, навчається понад 48 тис. студентів.

На зовнішнє незалежне оцінювання зареєстровано понад 15 тис. абітурієнтів.

”Всі ці студенти і абітурієнти можуть розраховувати на повну підтримку держави у забезпеченні їх освітніх прав”, - запевнила Гриневич.