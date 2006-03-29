Партія регіонів бачить у Давидовичу Ківалова

Представник Партії регіонів у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу Олена ЛУКАШ заявляє про незбіг даних електронних протоколів з протоколами на паперових носіях.

Про це О.ЛУКАШ повідомила кореспонденту УНІАН.

«Партія регіонів здійснює паралельний підрахунок голосів і на 11.00, при звірці 8837 протоколів на паперових носіях з електронними протоколами цих же дільниць виявилося, що ці дані не співпадають», - сказала О.ЛУКАШ.

За її словами, на цих дільницях кількість голосів на користь Партії регіонів скорочена на 162 голоси, Народного блоку Литвина - на 1506, Блоку Наталії Вітренко «Народна опозиція» - на 1966, КПУ - на 1308 при одночасному збільшенні голосів на користь СПУ – на 6192, блоку «Наша Україна» - на 4787, блоку ПОРА-ПРП – на 1126, Українського народного блоку Костенко і Плюща – на 1675, БЮТ – на 10747.

Як сказала О.ЛУКАШ, на деяких виборчих дільницях кількість виборців, які взяли участь у голосуванні, перевищує кількість громадян, включених у списки виборців.

«Ми не хочемо нікого звинувачувати і хочемо з`ясувати реальні причини такої ситуації, а також звернути увагу Центральної виборчої комісії до спотворення даних», - сказала О.ЛУКАШ.

Представник Партії регіонів також зазначила, що ця ситуація не дозволяє направити скаргу в ЦВК. «Виходить ситуація, що ми повинні в ЦВК подавати скаргу на ЦВК», - пояснила вона.

О.ЛУКАШ підкреслила, що у зв`язку з наявними фактами неспівпадання даних електронних і паперових протоколів Партія регіонів проведе звірку даних по всіх 34039 виборчих дільницях.

Як повідомляв УНІАН, голова Центрвиборчкому Ярослав ДАВИДОВИЧ назвав неспівпадання даних електронної програми з даними протоколів на паперових носіях «технічними помилками при введенні інформації в комп`ютерну програму».

Разом з тим Я.ДАВИДОВИЧ підкреслив, що жодна з політичних сил не представила ЦВК конкретних фактів фальсифікації протоколів.