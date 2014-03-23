Синоптики прогнозують холодне літо
03:19, 23 березня 2014Суспільство
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Різке похолодання почнеться з середини квітня, очікуються навіть нічні заморозки.
Літо буде прохолодним і дощовим
Синоптики прогнозують Україні холодне літо, йдеться у сюжеті ТСН.19:30.
Не буде спекотним і травень – наприкінці місяця можливі значні опади у вигляді дощу та граду. Такою ж мінливою буде погода у червні та липні. Температура повітря не підніметься вище 20-25 градусів. Аномального теплого літа чекати не варто.
Читайте такожНаприкінці тижня в Україні потеплішає до 20 градусів - УкргідрометцентрНагадаємо, рік тому в кінці березня протягом доби в Києві випала місячна норма снігу. У столиці був паралізований увесь наземний транспорт. Загалом, через снігопади було знеструмлено майже 400 населених пунктів.
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