Синоптики прогнозують холодне літо

Синоптики прогнозують Україні холодне літо, йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Не буде спекотним і травень – наприкінці місяця можливі значні опади у вигляді дощу та граду. Такою ж мінливою буде погода у червні та липні. Температура повітря не підніметься вище 20-25 градусів. Аномального теплого літа чекати не варто.

Читайте такожНаприкінці тижня в Україні потеплішає до 20 градусів - УкргідрометцентрНагадаємо, рік тому в кінці березня протягом доби в Києві випала місячна норма снігу. У столиці був паралізований увесь наземний транспорт. Загалом, через снігопади було знеструмлено майже 400 населених пунктів.