У Рівненській області Mercedes збив велосипедиста, загинуло троє людей
10:48, 23 березня 2014Суспільство
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Сьогодні о 5.00 поблизу с. Дубки Сарненського району Рівненської області на 292-му км автошляху Київ-Варшава під час ДТП загинуло троє осіб.
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Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, за попередньою інформацією, водій легковика Mercedes здійснив наїзд на велосипедиста, автомобіль з’їхав у кювет та перекинувся. Внаслідок дорожньо-транспортної події загинули велосипедист і двоє пасажирів автомобіля.
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На місці події працювала оперативна група Головного управління ДСНС України у Рівненській області.
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