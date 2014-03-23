У Рівненській області Mercedes збив велосипедиста, загинуло троє людей

Сьогодні о 5.00 поблизу с. Дубки Сарненського району Рівненської області на 292-му км автошляху Київ-Варшава під час ДТП загинуло троє осіб.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, за попередньою інформацією, водій легковика Mercedes здійснив наїзд на велосипедиста, автомобіль з’їхав у кювет та перекинувся. Внаслідок дорожньо-транспортної події загинули велосипедист і двоє пасажирів автомобіля. Читайте такожУ Києві сталася масштабна ДТП: 3 людей загинули, ще 1 - у тяжкому стані На місці події працювала оперативна група Головного управління ДСНС України у Рівненській області.

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