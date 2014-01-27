У Білорусі в ДТП загинув український велосипедист

Про це УНІАН повідомили в Управлінні інформації та громадських зв'язків Міністерства внутрішніх справ Білорусі.

За даними МВС, дорожньо-транспортна пригода сталася 25 січня в селі Ольшани.

«40-річний житель Гомельської області, керуючи автомобілем «Мерседес-Бенц-313», наїхав велосипедиста, який рухався в попутному напрямку й здійснював маневр лівого повороту в безпосередній близькості перед машиною. Постраждалий у ДТП велосипедист, 56-річний житель Рівненської області, був доставлений до Давид-Городоцької районної лікарні, де від отриманих травм помер», - йдеться в повідомленні.

За інформацією правоохоронців, стосовно водія автомобіля порушено справу за ч. 2 ст. 317 Кримінального кодексу Білорусі (порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспортних засобів, що спричинило через необережність смерть людини).