МЗС Росії стверджують, що їхніх пілотів не пропускають в Україні через кордон

Про це йдеться в переданому УНІАН повідомленні прикордонного відомства.

«Протягом останніх кількох днів у засобах масової інформації активно поширюються повідомлення, що в столичних аеропортах прикордонники безпідставно не пропускають членів екіпажів російських суден. Проте дана інформація не в повній мірі відповідає дійсності», - підкреслюється в повідомленні.

Так, за даними прикордонної служби, в ніч з 23 на 24 березня в аеропорту «Бориспіль» під час оформлення пасажирів, які прибули російською авіакомпанією «Аерофлот», відповідно до доручення правоохоронних органів України щодо заборони в’їзду на територію України, був не пропущений один громадянин РФ.

«Чоловік, який на контроль надав паспорт громадянина РФ, виявився одним з пілотів літака. Інших членів екіпажу, які прямували в Україну, в праві перетину кордону не обмежували. Проте командир екіпажу прийняв рішення, що й інші члени екіпажу не перетинатимуть кордон», - зазначається в повідомленні.

У відомстві наголосили, що представники Державної прикордонної служби України діють виключно в межах наданих повноважень, виконуючи доручення правоохоронних органів України.

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«Непропуск представників цивільної авіації через державний кордон України не носить масовий характер. Проте у разі офіційної заборони іноземцям в'їзду в Україну прикордонники зобов’язані відмовити в перетині кордону», - йдеться в повідомленні.

Також у прикордонній службі додали, що подібні випадки були в аеропортах Донецька і Харкова на початку березня. Тоді були не пропущені двоє громадян Росії, які виявилися членами екіпажів. Щодо них також діяло доручення правоохоронних органів України про заборону в’їзду на територію нашої держави.

У кожному випадку громадянам, які були не пропущені в Україну, видається офіційне рішення про відмову, в якому вказується, на підставі чого забороняється в'їзд на територію України, зазначили в Державній прикордонній службі.

Як повідомляв УНІАН, в МЗС РФ звинуватили Україну в дискримінації льотчиків «Аерофлоту», що здійснюють польоти в українські міста.

«Державна прикордонна служба України продовжує забороняти членам екіпажів повітряних суден російського авіаперевізника залишати борт повітряного судна з метою дотримання ними режиму робочого часу і часу відпочинку членів екіпажів повітряних суден при виконанні польотів на міжнародних повітряних авіалініях, що порушує положення міжнародних актів, спрямованих на дотримання вимог з безпеки польотів", - йдеться в повідомленні.