Мінкульт оголосить конкурс на кращий пам'ятник Небесній сотні

З 10 квітня Міністерство культури розпочне конкурс на найкращий проект пам'ятника героям Небесної сотні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив міністр культури Євген Ніщук.

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“Приблизно з 10 квітня буде розпочато всеукраїнський конкурс. Зараз ми звертаємося до всіх мистецьких об'єднань, щоб сформувати журі. Конкурс буде всеукраїнським і триватиме два місяці”, - сказав Ніщук.