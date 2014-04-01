Завтра в Україні синоптики обіцяють холодний сонячний день та морозну ніч

Похолодання поширилося з районів Арктики за холодним атмосферним фронтом. На півдні і заході буде тепліше, вночі 0-5 тепла , вдень до +9 +15 градусів, повідомляє Opogode.ua.

Опади припиняться, буде переважати суха сонячна погода. Лише вночі на південній околиці можливі дощ, місцями мокрий сніг.

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У західній частині без опадів. Температура повітря вночі 0-5 тепла. Вдень +7 +13, на Закарпатті до +15 градусів.

У північних областях очікується суха холодна погода. Температура повітря вночі 0-6 морозу, вдень +3 +9 градусів.

У центральних областях опадів не очікується. Температура повітря вночі 0-5 градусів морозу, вдень +4 +9 градусів.

На сході - сухо, лише вночі у Приазов'ї невеликі опади. Температура повітря вночі від 2 тепла до 3 морозу, у Харківській і Луганській областях до 6 морозу, вдень +3 +9 градусів.

На півдні вночі невеликі дощі, місцями з мокрим снігом, вдень без опадів. Температура повітря вночі від 4 тепла до 1 морозу, вдень +4 +9 , в Одеській області до +12 градусів.

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У Києві переважатиме суха погода. Температура повітря вночі 1-3 морозу, вдень +5 +7 градусів.

Вітер очікується в Україні північний, 5-12 м/с.