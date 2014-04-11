Студенти Криму, що отримали паспорти РФ, можуть навчатися в українських вузах на бюджеті

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, 11 квітня, під час зустрічі з викладачами та науковими співробітниками вишів у Харкові сказав міністр освіти та науки України Сергій Квіт, відповідаючи на питання, яким чином працювати з кримськими студентами, які отримали паспорти громадян Російської Федерації, однак отримують освіту в Харкові за бюджетною формою навчання.

«Зараз у першому читання прийнятий закон про окуповані території. Можливо, він буде суттєво доопрацьовуватися, але смисл його такий, що ми не визнаємо нічого, що відбувається в Криму. Тому одержали вони російські паспорти чи не одержали – це наші громадяни. Відповідно, якщо це наші громадяни, вони мають право користуватися всіма правилами і законами, які функціонують на території України. Якщо у вищих навчальних закладах Харкова навчаються студенти з Криму і планують отримати паспорти, вони не стають іноземними громадянами», - сказав Квіт.

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Міністр також зауважив, що всі мешканці Криму зможуть перевестися на бюджетні місця в навчальні заклади на території континентальної України.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр освіти також наголошував, що Україна не відмовляється і продовжуватиме співпрацю з кримськими вищими навчальними закладами.