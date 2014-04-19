Пам'ятник Небесної Сотні в Дніпропетровську перенесли - ОДА

Про це повідомив заступник голови Дніпропетровської ОДА з внутрішньої політики Борис Філатов, передає Радіо Свобода.

«Думаю, що загиблі хлопці не зовсім раді тому, що їх фотографії наклеїли на постамент Ідола. Нехай територіальна громада вирішує далі на громадських слуханнях, що робити з постаментом і площею перед ним у майбутньому», – пише Борис Філатов на своїй сторінці у Facebook.

Сьогодні в Дніпропетровську люди в спецодязі працівників комунальних підприємств зняли синьо-жовте полотнище, яким був огорнутий монумент, де активісти Євромайдану влаштували пам’ятник Небесній Сотні. Вони також зняли фотографії активістів, загиблих на столичних барикадах, наліпки та гасла на кшталт «Я люблю українську армію». Крім того, вони почали закривати колишній монумент металевим риштованням.

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Хто дав наказ на виконання цих робіт, працівники не зізналися. Присутній на площі перший заступник міського голови Дніпропетровська Володимир Медведчук запевнив, що він не керує роботами. Ще один посадовець міської ради, який не побажав представитись, заявив, що робітники виконують наказ штабу національного захисту.