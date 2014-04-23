Фрегат "Гетьман Сагайдачний" після передислокації до Одеси провів військово-бойові вчення

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

"Екіпаж флагмана вітчизняного флоту на чолі з командиром капітаном 1 рангу Романом П'ятницьким провів артилерійські стрільби по імітованих повітряних цілях противника і в повному обсязі виконав комплекс запланованих корабельних бойових навчань і тренувань з противодиверсионной, протичовнової оборони корабля і боротьби за живучість судна", - йдеться в повідомленні.

Крім того, як зазначають у відомстві, бойові частини "Гетьмана Сагайдачного" відпрацювали вправи дій з мінами, організації зв'язку в умовах активних та пасивних перешкод, а також виявлення та висвітлення повітряної, надводної та підводної обстановки.

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Підводячи підсумки чергового випробування, заступник командира фрегата з виховної роботи капітан 2 рангу Володимир Новохацький зазначив, що особовий склад корабля впорався з покладеними на нього завданнями на "добре" та "відмінно".

"Велике значення має морська практика і бойовий досвід, який військові моряки отримали під час нещодавнього піврічного походу і виконання завдань в рамках антипіратських операцій НАТО "Океанський щит" і ЄС "Аталанта", що проводилися в Аденській затоці і західній частині Індійського океану", - сказав офіцер.

У повідомленні також зазначено, що аналогічні заходи будуть проводитися регулярно через певні проміжки часу, згідно з планом бойової підготовки і завданнями, що будуть покладатися вищим командуванням на екіпаж корабля.