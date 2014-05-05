Мобілізованих в армію не відпускають додому і годують черствим хлібом - ЗМІ

На одному з військових польових полігонів на Миколаївщині мобілізовані нарікають на жахливі умови проживання, коли доводиться в родичів просити, щоб ті передали елементарні матраци, простирадла та подушки. Також резервісти незадоволені їжею – їх годують "пісною" кашею та черствим хлібом, ідеться в сюжеті "5 каналу", повідомляє ТСН.

Тому чоловіки готують собі самі. Крім того, мобілізовані говорять, що їм заплатили близько 500 грн, а обіцяли в рази більше – близько 2 тис. грн. Окремим узагалі нічого не заплатили. І найголовніше – вони не знають, коли поїдуть додому. Про подібні проблеми розповіли і в батальйоні, що дислокується в Запорізькій області. Там говорять, що військових дій ніяких не виконують, а вирубують дерева. Читайте такожТурчинов підписав закон про посилення забезпечення Збройних Сил

У Міноборони пояснили, що демобіліцізацію ніхто не оголошував. Тож резервісти і надалі будуть в армії.

"Лише після відповідного указу президента", - пояснив радник міністра оборони Юрій Повх. Тож ні про які 45 днів мобілізації не йдеться. Вона – безстрокова. Відповідь відомства щодо браку харчів – армія повинна сама себе годувати. "Це означає, що є штатний повар. Є централізоване постачання харчів", - запевнив Повх. Але коли насправді так буде, не відомо. Тож поки що меню без змін. Обіцяні гроші мобілізованим обіцяють перерахувати 5-6 травня. А наступного місяця військовослужбовцям додадуть грошей: стрілець (солдат) отримає 2341 грн, старший механік-водій – 2573 грн, командир відділення – 2837 грн, командир танка – 3382 грн, командир взводу (лейтенант) – 3801 грн, командир роти (капітан) – 5096 грн.