У Дзержинську на Донеччині сталася перестрілка: 1 людина загинула, 10 поранені

В результаті 1 учасник конфлікту загинув, 10 осіб отримали вогнепальні поранення і були госпіталізовані в лікарню, повідомляє відділ зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

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Цей факт зареєстрований в журнал єдиного обліку. Встановлюються обставини події, її учасники, вирішується питання про правову кваліфікацію вчиненого.

Як пояснив приватний підприємець, на якого було здійснено напад, озброєні автоматичною зброєю люди прийшли до нього додому з метою вимагання грошових коштів.