В Одесі озброєні грабіжники забрали на АЗС майже 150 тис гривень

Як повідомили УНІАН у відділі з питань зв'язків з громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, в Суворовський райвідділ міліції надійшла заява від оператора-касира однієї з автозаправних станцій, розташованих на вулиці Бочарова, про те, що о 03.50 на АЗС скоєно розбійний напад.Читайте такожУ Луганську бойовики захопили інкасаторський автомобіль з мільйоном гривень

«Встановлено, що троє невідомих у масках розбили на АЗС шибку, кинули димову шашку, зробили два постріли в повітря з невстановленої зброї і, погрожуючи насильством, відкрито оволоділи грішми в сумі 146 тис. грн. Після цього зловмисники зникли в невідомому напрямку», - розповіли у відділі.

З місця події вилучено 2 гільзи від мисливської зброї 36 калібру і використаний пенал димової шашки.

За даним фактом розпочато кримінальне правопорушення за ч.3 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України. Вживаються заходи із встановлення осіб і затримання грабіжників.