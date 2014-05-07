Україна і Росія зустрінуться у фіналі Євробачення
00:14, 07 травня 2014Суспільство
0 0
6 травня, відбувся перший півфінал конкурсу Євробачення 2014. Марія Яремчук увійшла в десятку фіналістів першого півфіналу конкурсу.
Україна і Росія зустрінуться у фіналі Євробачення
Представниця України виконала композицію Tick-Tock, написану в співавторстві з відомим автором багатьох хітів конкурсів Євробачення, відомою шведською вокалісткою Сандрою Берман.
У першому півфіналі виступили 16 представників європейських країн. У фінал потрапили лише 10 країн:
Вірменія
Швеція
Ісландія
Росія
Азербайджан
Україна
Сан-Марино
Нідерланди
Угорщина
До них приєднаються ще п'ять країн: Німеччина, Великобританія, Франція, Іспанія та Італія, країни-учасниці "Великої п'ятірки". Данія теж виступатиме одразу у фіналі, як країна-переможниця минулого року.
Другий півфінал конкурсу відбудеться 8 травня, а фінал 10 травня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter