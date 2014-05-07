Україна і Росія зустрінуться у фіналі Євробачення

Представниця України виконала композицію Tick-Tock, написану в співавторстві з відомим автором багатьох хітів конкурсів Євробачення, відомою шведською вокалісткою Сандрою Берман.

У першому півфіналі виступили 16 представників європейських країн. У фінал потрапили лише 10 країн:

Вірменія

Швеція

Ісландія

Росія

Азербайджан

Україна

Сан-Марино

Нідерланди

Угорщина

До них приєднаються ще п'ять країн: Німеччина, Великобританія, Франція, Іспанія та Італія, країни-учасниці "Великої п'ятірки". Данія теж виступатиме одразу у фіналі, як країна-переможниця минулого року.

Другий півфінал конкурсу відбудеться 8 травня, а фінал 10 травня.