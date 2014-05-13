У Луцьку розгорнули найбільший прапор України в світі

Як передає кореспондент УНІАН, прапор розгорнули на Замковій площі міста, що біля замку Любарта у історичній частині міста.

Акцію організувала місцева обласна молодіжна організація «Батьківщина Молода». Переважно до участі в заході долучитися студенти та молодь міста. Чимало присутніх прийшли у вишиванках та з прапорами України.

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За словами радника Президента України з молодіжних питань Івана Крулька, який приїхав на акцію, розміри прапору 60 на 40 метрів. Після розгортання стяг зайняв практично всю площу.

«Ми його зробили до Дня Незалежності України 2012 року. В Києві біля університету імені Тараса Шевченка ми встановили рекорд, розгорнувши прапор. Подію занесли в книгу рекордів Гіннеса, як найбільший прапор України в світі», - зазначив Крулько.

Він нагадав, що цього року стяг-рекордсмен вже розгортали у Львові, наступною точкою стане південь України – Миколаїв, Одеса, Херсон – і завершити його розгортання планується у Східних областях.

Учасники акції після розгортання виконали Гімн України, танцювали під прапором та фотографувалися.

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«Зараз прийшов час, аби цей прапор об’їхав всю Україну. Бо нині такий момент, коли українців потрібно об’єднувати навколо наших цінностей та символів", - зазначив під час акції заступник голови Волинської облради Ігор Гузь.

«Це наша відповідь сепаратистам і російським провокаторам на сході, які намагаються розділити Україну», - сказав він.