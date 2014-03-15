Російські провокатори планують захопити Верховну Раду - Тягнибок

Як передає кореспондент УНІАН, під час свого виступу в парламенті Тягнибок наголосив, що за деякою інформацією, на 16 березня готуються провокації за участю “російських провокаторів”.

Він зазначив, що провокації можуть відбуватися за участю людей, “перевдягнутих в майданівців”, які братимуть участь в акціях протесту.

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В тому числі, за словами Тягнибока, нібито є план захоплення Верховної Ради України.