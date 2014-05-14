ДСНС: не втрачаємо надії врятувати життя ще двох жінок з-під завалів будинку в Миколаєві

Про це повідомляє миколаївське видання "Новини-N".

На засіданні штабу з ліквідації наслідків вибуху в житловому будинку Миколаєва, голова ДСНС Сергій Бочковський заявив, що в даний момент з тильної сторони зруйнованого будинку формується другий штаб, який буде вести рятувальні роботи із зворотного боку.

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Він також відзначив "ювелірну роботу" рятувальної служби, співробітники якої зробили дуже багато для порятунку жінки.

"Головне - ми врятували життя жінки. Над нею лежало 2 поверхи. Перед нами стоїть завдання ще більшої складності - врятувати двох жінок, над якими 8 поверхів. Ми не втрачаємо надії. Але, на жаль, поки що собаки не принесли хороших новин", - повідомив Бочковський.

Нагадаємо, як повідомляв УНІАН раніше, губернатор Миколаївської області Микола Романчук повідомив, що згідно з його даними, під завалами знаходяться ще дві студентки у віці до 27 років.